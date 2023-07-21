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18:42, 21 июля 2023Россия

Опубликованы кадры с моментом обстрела приграничного российского региона

SHOT опубликовал кадры с моментом обстрела Белгородской области
СюжетВзрывы в Белгородской области

В сети появились кадры с моментом обстрела приграничного российского региона — Белгородской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, речь идет об атакованных со стороны Украины белгородских селах Вязовое и Графовка. В ролике слышен один громкий звук, напоминающий взрыв.

Отмечается, что жители Графовки насчитали три прилета, еще несколько зафиксировали в Вязовом.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Илек-Пеньковка. По его словам, осколки снарядов повредили один частный жилой дом, два автомобиля, а также линии электро- и газоснабжения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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