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13:34, 21 июля 2023Бывший СССР

В Одесской области сообщили о повреждениях важного инфраструктурного объекта

Глава Одесской области Кипер: ракетным ударом поврежден важный инфраструктурный объект
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Ракетным ударом был поражен важный инфраструктурный объект в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, по объекту был нанесен удар семью ракетами и в результате он получил повреждения.

Ранее сообщалось о взрывах на юге Одесской области, где и расположен Белгород-Днестровский район. Там расположены железнодорожный мост и грузовые терминалы.

Утром 21 июля Кипер сообщил, что ночью в Одесской области ракетным ударом были повреждены зернохранилища и сельскохозяйственная техника. По его словам, две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий.

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    Александр Слабиев
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