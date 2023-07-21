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11:05, 21 июля 2023Экономика

Российская промышленность начала терять оптимизм

Опрос ИЭП показал ускорение снижения оптимизма российской промышленности

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В первой половине июля в российской промышленности заметно ускорилось падение оптимизма. Конъюнктурный опрос Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП) показал, что соответствующий индекс после снижения в июне на два пункта в период до 19 июля упал сразу на шесть пунктов, до уровня января-февраля 2023 года, сообщает «Коммерсантъ».

На ситуацию в первую очередь влияет динамика спроса, говорится в материале. Баланс изменений продаж в июле снизился до минус пяти пунктов, хотя в мае-июне составлял плюс шесть пунктов. Вместе с ним снизился спрос предприятий, а следом упала и удовлетворенность текущими продажами — с 71 процента в июне до 63 процентов.

Автор оценок Сергей Цухло отмечает, что текущие цифры говорят скорее о неуверенности промышленных предприятий в смене положительного тренда второго квартала. Пересмотр планов идет с осторожностью, о чем свидетельствует и положительный баланс запасов готовой продукции, то есть предприятия держат под контролем соотношение спроса и предложения.

Вместе с тем очередной рекорд установил кадровый голод. О дефиците работников сообщают уже 42 процента всех предприятий, что стало максимальным значением за все 27 лет мониторинга. Предыдущий максимум вырос сразу на шесть процентных пунктов.

Месяц назад вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что производственная занятость в России снизилась с 34,4 процента в 2007 году до 28,9 процента в 2022 году. По ее словам, все последние 15 лет в России наблюдался переток сотрудников из производственного сектора в сферу услуг. Чтобы достичь технологического суверенитета, уверена чиновница, стране необходим как минимум миллион новых работников.

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    Платон Щукин
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