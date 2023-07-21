Назван способ продлить работу батареи телефона

В Роскачестве призвали продлить работу батареи телефона, отключив поиск сетей Wi-Fi

Эксперты Роскачества рассказали, каким образом возможно продлить работу батареи телефона. Об этом специалисты рассказали в беседе с РИА Новости.

Представители Роскачества назвали способ продлить работу батареи телефона и порекомендовали сделать это, отключив поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений. «Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — объяснили они.

Специалисты также призвали отказаться от лишних push-уведомлений и от живых обоев с анимацией и прорисовкой. Кроме того, следует отключить функцию «Отправлять данные для диагностики». Это ускорит работу гаджета, а также не позволит разработчикам отправлять данные об активности на свои сервера.

Ранее россиянам рассказали об опасности использования смартфона во время зарядки. Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович объяснил, что в это время гаджет может перегреться. «Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры», — предостерег он.

