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07:55, 12 марта 2023Наука и техника

Россиянам рассказали об опасности использования смартфона во время зарядки

Эксперт Масалович: смартфон при использовании во время зарядки может сильно перегреться

Фото: Onur Binay / Unsplash

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович посоветовал не использовать смартфон во время зарядки, поскольку существует риск перегрева. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Эксперт пояснил, что современные гаджеты оснащены максимальным зарядом аккумулятора, вследствие чего они могут сильно нагреваться. «Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры», — добавил он.

По словам Масаловича, лучше всего снимать чехол перед зарядкой телефона, так как он способствует нагреву. Он также подчеркнул, что и батарея, и зарядное устройство должны быть оригинальными.

Ранее пользователям смартфона рассказали, как можно ускорить работу гаджета. Отмечалось, что следует ежемесячно очищать кэш, поскольку оперативность реагирования телефона напрямую зависит от количества свободной памяти.

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Варвара Кузьмина
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