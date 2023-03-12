Россиянам рассказали об опасности использования смартфона во время зарядки

Эксперт Масалович: смартфон при использовании во время зарядки может сильно перегреться

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович посоветовал не использовать смартфон во время зарядки, поскольку существует риск перегрева. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Эксперт пояснил, что современные гаджеты оснащены максимальным зарядом аккумулятора, вследствие чего они могут сильно нагреваться. «Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры», — добавил он.

По словам Масаловича, лучше всего снимать чехол перед зарядкой телефона, так как он способствует нагреву. Он также подчеркнул, что и батарея, и зарядное устройство должны быть оригинальными.

Ранее пользователям смартфона рассказали, как можно ускорить работу гаджета. Отмечалось, что следует ежемесячно очищать кэш, поскольку оперативность реагирования телефона напрямую зависит от количества свободной памяти.