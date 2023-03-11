Назван способ ускорить работу смартфона

Эксперт «Мегафона» Джакония призвал ежемесячно очищать кэш для ускорения работы телефона

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония рассказал, что со временем смартфоны начинают медленнее работать. В беседе с РИА Новости он объяснил, как решить эту проблему.

Джакония назвал способ ускорить работу смартфона и посоветовал россиянам ежемесячно очищать кэш. Количество свободной памяти на устройстве является главным фактором, от которого зависит оперативность реагирования гаджета. Память делится на внутреннюю, в которой хранятся данные, и внешнюю, обеспечивающую многозадачность.

«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — призвал эксперт «Мегафона».

Ранее издание Hi-Tech Mail.ru раскрыло способ ускорить любой Android-смартфон. Авторы материала посоветовали использовать для этой цели доступ к скрытым настройкам операционной системы от Google.