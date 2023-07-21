Живущая в США российская блогерша рассказала о проблемах после переезда

Блогерша Чистякова назвала плохое знание английского языка проблемой после переезда в США

Российская блогерша и модель Полина Чистякова, переехавшая вместе с супругом, комиком Данилой Поперечным в США, пожаловалась, что долгое время не могла проводить свободное время без мужа из-за плохого знания английского языка. Об этой проблеме она рассказала в ролике, доступном на ее YouTube-канале «Poposha».

«В России у меня был обособленный досуг. Я не знала, что мне делать здесь одной. Точнее, находилась все время с Даней рядом, потому что (...) язык знаю не совершенно, а Даня знает его намного лучше», — назвала Чистякова одну из проблем смены места жительства. Она добавила, что с переездом стала чувствовать себя менее самостоятельной.

По словам блогерши, со временем ситуация стабилизировалась. «Я как-то встала на рельсы, стала понимать, что здесь происходит. Где я, кто я, что вокруг. И стрессую гораздо меньше», — заключила жена юмориста.

Ранее Поперечный пожаловался на непрофессионализм организаторов концерта в США. По его словам, нередко он сталкивался с тем, что для проведения мероприятия не хватало какого-либо оборудования.

О том, что Поперечный и Чистякова переехали в США, стало известно в январе 2023 года. Блогерша объяснила выбор города тем, что там у них с супругом живет много знакомых и друзей.