Стала известна реакция посла Украины в Великобритании на его увольнение

Увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко стало для него неожиданностью

Увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко стало для него неожиданностью. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное») в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Пристайко узнал о своем увольнении утром в пятницу, 21 июля, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского. Команде посла доподлинно неизвестно, связано ли увольнение с критикой Зеленского, однако такое совпадение в окружении дипломата считают странным.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил посла республики в Великобритании. До этого Пристайко раскритиковал главу государства, назвав нездоровым сарказмом его реакцию на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который призвал Киев больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие.

В ответ на высказывание Уоллеса Зеленский предложил, чтобы украинцы, просыпаясь, благодарили его каждое утро за предоставленную военную помощь. Он также попросил министра написать ему, как его следует благодарить.