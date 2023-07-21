В Молдавии призвали наказать угрожавшего русскоязычной пациентке врача

Соцпартия Молдавии призвала наказать врача, угрожавшего русскоязычной пациентке

Партия социалистов Молдавии призвала наказать врача, который угрожал русскоязычной пациентке. Об этом говорится в заявлении Соцпартии, опубликованном в Telegram.

Ранее стало известно, что в Молдавии врач отказался оперировать русскоязычную пациентку и пригрозил ей расстрелом. Мужчину оскорбил тот факт, что женщина поздоровалась с ним на русском языке, а не на румынском.

«Ждем незамедлительной реакции от ответственных органов. Таким индивидам не место в системе. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова подали ряд запросов, в том числе на имя главы минздрава Аллы Немеренко, на имя председателя Совета по равенству Яна Фельдмана», — говорится в сообщении Соцпартии.

Социалисты считают, что врач нарушил ряд законов.