Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:23, 21 июля 2023Бывший СССР

В Молдавии призвали наказать угрожавшего русскоязычной пациентке врача

Соцпартия Молдавии призвала наказать врача, угрожавшего русскоязычной пациентке

Фото: S_L / Shutterstock / Fotodom

Партия социалистов Молдавии призвала наказать врача, который угрожал русскоязычной пациентке. Об этом говорится в заявлении Соцпартии, опубликованном в Telegram.

Ранее стало известно, что в Молдавии врач отказался оперировать русскоязычную пациентку и пригрозил ей расстрелом. Мужчину оскорбил тот факт, что женщина поздоровалась с ним на русском языке, а не на румынском.

«Ждем незамедлительной реакции от ответственных органов. Таким индивидам не место в системе. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова подали ряд запросов, в том числе на имя главы минздрава Аллы Немеренко, на имя председателя Совета по равенству Яна Фельдмана», — говорится в сообщении Соцпартии.

Социалисты считают, что врач нарушил ряд законов.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стрелкова отправили под арест

    Полицейские обнаружили два схрона с боеприпасами под Херсоном

    Новую схему оплаты ЖКУ оценили

    Женщине после мастэктомии подсказали способ почувствовать себя привлекательной

    Аквалангист нашел на дне озера обручальное кольцо с огромным бриллиантом

    Великобритания выступила против решения Украины по Черному морю

    Стало известно о желании России вытеснить Украину с глобального рынка зерна

    Живущая в США российская блогерша рассказала о проблемах после переезда

    Польшу и Финляндию лишили международных соревнований по борьбе из-за россиян

    В Молдавии призвали наказать угрожавшего русскоязычной пациентке врача

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости