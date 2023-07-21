«Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для космических аппаратов

«Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для 30 космических аппаратов за три года

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал поставки сверхвысокочастотных (СВЧ) приборов для 30 космических аппаратов. Изделия планируют передать заказчикам за три года, сообщили в госкорпорации.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставку СВЧ-приборов для установки на 30 космических аппаратов. В течение трех лет заказчикам будут переданы лампы бегущей волны разных типов и СВЧ-переключатели. Изделия позволяют в сотни раз усилить мощность радиосигнала и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями», — говорится в сообщении.

СВЧ-переключатели связывают сверхвысокочастотное спутниковое оборудование между собой, а лампы бегущей волны усиливают мощность радиоволны для уверенной доставки радиосигнала потребителям. Отмечается, что приборы изготавливает НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») в рамках федеральной программы «Космос».

«Помимо уже заключенных контрактов ведутся переговоры по перспективным работам до 2035 года. Это сформирует технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов», — приводят в сообщении слова гендиректора НПП «Алмаз» Михаила Апина.

В апреле в «Ростехе» сообщили, что специалисты «Росэлектроники» создали комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения.