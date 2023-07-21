Крупный пожар на складе в российском городе сняли на видео

На складе в Ростовской области начался пожар, охваченные огнем строения сняли на видео

На складе в городе Аксай Ростовской области начался пожар. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно охваченные огнем строения, а также приступивших к тушению пожарных. В небо поднимаются густые клубы черного дыма. Неподалеку от пожара находится линия электропередачи.

Telegram-канал «161.ru» сообщил со ссылкой на МЧС России, что площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Город Аксай является спутником Ростова-на-Дону. Город находится на расстоянии около одного километра от окраин областного центра.

Ранее в Уфе загорелись стоявшие на железнодорожной вокзале цистерны с нефтью. На снятых с высоты кадрах было видно поднимающийся в небо дым. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 68 человек.