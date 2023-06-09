МЧС сообщило о возгорании горючей жидкости на железнодорожном вокзале Уфы

МЧС: на железнодорожном вокзале Уфы загорелась цистерна с горюче-смазочной жидкостью

На железнодорожном вокзале Уфы загорелась цистерна с горюче-смазочной жидкостью. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Башкирии.

«09.06.2023 в 19:05 (мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании в районе железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

На место были отправлены 19 единиц техники, 68 человек. Пожарно-спасательные подразделения после прибытия обнаружили розлив горюче-смазочной жидкости из цистерны и ее горение.

О пожаре на уфимском вокзале ранее сообщил Telegram-канал Mash Batash. На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно языки пламени и густой черный дым, поднимающийся высоко в небо.

Ранее в сети появилось видео пожара в одноэтажном складском здании в районе Комсомольской площади в центре Москвы. На кадрах были видны поднимающиеся крупные клубы черного дыма. Отмечается, что пожар произошел около Площади трех вокзалов.