Мощный пожар в складском здании в центре Москвы попал на видео

В сети появилось видео пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы

В сети появилось видео пожара в одноэтажном складском здании в районе Комсомольской площади в центре Москвы. Запись в воскресенье, 20 ноября, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны поднимающиеся крупные клубы черного дыма. Отмечается, что пожар произошел около Площади трех вокзалов.

Ранее сообщалось, что к месту происшествия направились спасатели, данных о пострадавших нет.

В ГУ МЧС России уточнили, что к месту крупного возгорания выехал пожарный поезд. По предварительным данным, внутри склада могут находиться люди. Мощному пожару присвоен второй ранг.