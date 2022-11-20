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15:54, 20 ноября 2022Россия

Мощный пожар в складском здании в центре Москвы попал на видео

В сети появилось видео пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы
СюжетПожар в Москве:

В сети появилось видео пожара в одноэтажном складском здании в районе Комсомольской площади в центре Москвы. Запись в воскресенье, 20 ноября, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны поднимающиеся крупные клубы черного дыма. Отмечается, что пожар произошел около Площади трех вокзалов.

Ранее сообщалось, что к месту происшествия направились спасатели, данных о пострадавших нет.

В ГУ МЧС России уточнили, что к месту крупного возгорания выехал пожарный поезд. По предварительным данным, внутри склада могут находиться люди. Мощному пожару присвоен второй ранг.

Екатерина Власова
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