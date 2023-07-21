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14:51, 21 июля 2023Силовые структуры

Стало известно о возможном отравлении обвиняемого в госизмене Сачкова

Business FM: основатель компании Group-IB Сачков мог быть отравлен до своего задержания

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Обвиняемый в госизмене и пребывающий в СИЗО основатель компании Group-IB Илья Сачков мог быть отравлен за несколько месяцев до своего задержания. Об этом стало известно Business FM.

В начале июня 2021 год Сачков был госпитализирован с симптомами отравления в Университетскую клиническую больницу №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Именно в больнице обвиняемый в госизмене бизнесмен записал видео, в котором предупредил о своем возможном исчезновении, утверждает его брат Дмитрий Сачков.

«Врач позвонил мне ночью и спросил, не может ли это быть отравлением. Той же ночью пробы Ильи отправили на анализ в Склиф. Проверяли на тяжелые металлы и на все остальное, но отравление, по моей информации, не подтвердилось. На второй день новый лечащий врач стал подозревать болезнь Крона. По этому сценарию его начали лечить и через пару дней Илье стало лучше», — рассказывает брат Сачкова.

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Дмитрий вспоминает, что его брат сильно заболел, когда вернулся в конце 2020 года в Россию из рабочей поездки. Сачкова мучили сильные боли в животе, которые продолжались несколько месяцев. В мае 2021 года бизнесмен снова почувствовал сильные боли, которые напоминали недомогание при язве желудка. Родственник обвиняемого утверждает, что сам Илья Сачков думал, что его могли отравить.

29 сентября 2021 года основатель компании Илья Сачков был арестован. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Бизнесмен не признает вину и отрицает обвинения.

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