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18:55, 6 июля 2023Силовые структуры

Основатель Group-IB Илья Сачков отказался признавать в суде вину в госизмене

Основатель Group-IB Илья Сачков не признал в суде свою вину в госизмене

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Основатель Group-IB Илья Сачков отказался признавать в суде свою вину в госизмене. Об этом в четверг, 6 июля, со ссылкой на адвоката Сачкова Руслана Коблева сообщают «Известия».

«Вину не признал», — отметил Коблев. По словам защитника, подсудимый будет опровергать предъявленное ему обвинение. Мосгорсуд из-за секретности сведений рассматривает дело Сачкова в закрытом режиме. Основатель Group-IB находится под арестом в СИЗО «Лефортово».

Group IB, основанная в 2003 году, специализируется на предотвращении кибератак и разработке соответствующего программного обеспечения. 29 сентября 2021 года основатель компании Илья Сачков был арестован. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Бизнесмен не признает вину и отрицает обвинения.

19 января Сачков дал совет по возвращению в Россию IT-специалистов.

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    Владимир Седов
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