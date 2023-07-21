Мужчина застал жену в кровати с полуголым одноклассником сына

The Thaiger: в Китае мужчина уличил жену в измене с 16-летним одноклассником сына

Житель китайской провинции Гуандун раскрыл измену жены с 16-летним одноклассником сына. Об этом сообщает The Thaiger.

42-летний мужчина по фамилии Ли состоял в браке 18 лет. Супруги вырастили сына, которому в настоящее время 16 лет. Ли никогда не сомневался в верности жены, однако однажды обнаружил, что она общается с другим мужчиной. Вскоре он выяснил, что его соперником оказался одноклассником их сына. Вдобавок ко всему Ли узнал, что у женщины был секс с подростком.

Желая уличить жену в измене, мужчина приехал домой в то время, когда она должна была встретиться с юношей. Ворвавшись в спальню, Ли застал женщину в кровати с полуголым подростком. Мужчина пришел в ярость и набросился на жену и ее любовника. В этот момент в комнату вошел сын супругов. Он был шокирован, узнав, что мать завела роман с его одноклассником, однако попытался остановить драку. Чем закончилась ссора, остается неизвестным.

Произошедшее вызвало резонанс в сети. Многие пользователи поддержали Ли, отметив, что им было бы трудно сдержать гнев подобной ситуации. Другие посочувствовали сыну, который стал свидетелем конфликта.

Ранее сообщалось, что мать маленького ребенка по имени Фира из Индонезии узнала, что ее муж женился на второй женщине, и подала на развод. Женщина рассказала об обмане мужчины своей семье, а также публично уличила его в измене в социальных сетях, опубликовав доказательства.

