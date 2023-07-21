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16:13, 21 июля 2023Бывший СССР

В ГУР Украины прокомментировали задержание Стрелкова

Спикер ГУР Украины Юсов назвал хорошими новостями задержание Стрелкова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Украине назвали хорошими новостями задержание в Москве экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Комментарий случившемуся дал спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина.

«Гиркин договорился. Это хорошие новости», — заявил представитель Минобороны.

Ранее стало известно, что врач частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и бывший депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский четыре дня назад написали на Стрелкова заявление в Генпрокуратуру.

21 июля жена задержанного Мирослава Регинская сообщила, что в 11:30 по московскому времени к ним в квартиру приехали сотрудники Следственного комитета России. «От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — сообщила она.

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    Алевтина Запольская
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