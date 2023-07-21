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14:22, 21 июля 2023Культура

В Голливуде переносят премьеру «Дюны» и «Аквамена». Какие еще фильмы пострадают от забастовки актеров?

Warner Bros. допустила перенос сиквелов «Дюны» и «Аквамена» из-за забастовки

Кадр: фильм «Аквамен 2»

Кинокомпания Warner Bros. допустила вероятность переноса премьеры сиквелов «Дюны» и «Аквамена» из-за масштабной забастовки сценаристов и актеров. Об этом сообщает Variety со ссылкой на анонимные источники в студии.

Релиз «Дюны 2» Дени Вильнева запланирован на 3 ноября, премьера продолжения «Аквамена» должна состояться 25 декабря. Отмечается, что если забастовка продлится до осени, то снимавшиеся в фильмах актеры не смогут принять участие в продвижении кинолент. Их выход могут перенести на 2024 год. Также студия может сдвинуть премьеру мюзикла «Цвет лиловый», запланированную на конец 2023-го.

Какие еще премьеры перенесут?

Из-за забастовок была остановлена работа над фильмами «Дэдпул 3», «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2», «Битлджус 2», «Гладиатор 2», «Плохие парни 4», сиквелами «Мортал комбат» и «Веном», а также над безымянным проектом про «Формулу-1» с Брэдом Питтом.

Также стало известно о переносе релизов трех частей «Аватара» Джеймса Кэмерона. «Аватар 3» выйдет 19 декабря 2025-го вместо конца 2024-го, четвертую картину перенесли с 2026-го на 2029-й, пятую — с 2028-го на конец 2031 года. Даты премьер этих фильмов переносились и ранее, до начала забастовок.

Помимо этого, сообщается о переносе премьер на год двух картин франшизы «Мстители» «Династия Канга» и «Секретные войны» с 2025-го и 2026-го соответственно и безымянной ленты по «Звездным войнам» с конца 2025-го на весну 2026 года. Релиз фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир», запланированный на начало мая 2024-го, был сдвинут на три месяца. Небольшие изменения в датах премьер произошли и с картинами «Блейд», «Фантастическая четверка» и «Трансформеры Один».

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Режиссер Кристофер Нолан принял решение не приступать к новым проектам до окончания забастовки. «Крайне важно, чтобы все понимали, — это ключевой момент в отношениях между работниками индустрии и Голливудом», — объяснял кинематографист свое решение в беседе с «Би-би-си».

Из-за забастовки сценаристов также была остановлена работа над третьим сезоном сериала «Белый лотос». Помимо этого, с эфира были сняты развлекательные телепередачи, такие как Saturday Night Live и Last Week Tonight с Джоном Оливером.

Кто участвует в забастовке?

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. За проведение забастовки проголосовали 98 процентов членов профсоюза, состоящего из 160 тысяч голливудских артистов.

В начале мая стало известно, что крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат решили устроить сценаристы Голливуда. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.

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    Денис Рузаев
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