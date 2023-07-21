Автопилот Tesla появится на других автомобилях

Илон Маск пообещал предоставить автопилот Tesla другим производителям машин

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал появление автопилота Tesla на машинах других брендов. Об этом сообщает издание The Verge.

Маск заявил об этом в ходе телефонного разговора, посвященного обсуждению очередного финансового отчета. Предприниматель отметил, что система автопилота Full Self-Driving будет предоставлена другим производителям, чтобы они развертывали ее в своих машинах. «Мы более чем рады предоставить лицензию другим», — добавил Маск.

Руководитель корпорации подчеркнул, что Tesla «стремится быть как можно более полезной для других автомобильных компаний». Маск пообещал, что у автовладельцев появится возможность перенести Full Self-Driving на свои транспортные средства в третьем квартале 2023 года. Также предприниматель заявил, что пользователи смогут переносить подписку на автопилот с одой машины на другую бесплатно.

Full Self-Driving доступна в автомобилях Tesla платно. Пользователи смогут либо оформить систему помощи по подписке, либо совершить единоразовый платеж. Подписка оценена в 99 долларов в месяц, полная стоимость FSD составляет 15 тысяч долларов.

В конце июля американская компания Tesla объявила о сборке первого серийного экземпляра пикапа Cybertruck. Модель была представлена в 2019 году, запуск производства планировали на 2021 год.