Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 21 июля 2023Наука и техника

Автопилот Tesla появится на других автомобилях

Илон Маск пообещал предоставить автопилот Tesla другим производителям машин

Фото: Sjoerd van der Wal / Getty Images

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал появление автопилота Tesla на машинах других брендов. Об этом сообщает издание The Verge.

Маск заявил об этом в ходе телефонного разговора, посвященного обсуждению очередного финансового отчета. Предприниматель отметил, что система автопилота Full Self-Driving будет предоставлена другим производителям, чтобы они развертывали ее в своих машинах. «Мы более чем рады предоставить лицензию другим», — добавил Маск.

Руководитель корпорации подчеркнул, что Tesla «стремится быть как можно более полезной для других автомобильных компаний». Маск пообещал, что у автовладельцев появится возможность перенести Full Self-Driving на свои транспортные средства в третьем квартале 2023 года. Также предприниматель заявил, что пользователи смогут переносить подписку на автопилот с одой машины на другую бесплатно.

Full Self-Driving доступна в автомобилях Tesla платно. Пользователи смогут либо оформить систему помощи по подписке, либо совершить единоразовый платеж. Подписка оценена в 99 долларов в месяц, полная стоимость FSD составляет 15 тысяч долларов.

В конце июля американская компания Tesla объявила о сборке первого серийного экземпляра пикапа Cybertruck. Модель была представлена в 2019 году, запуск производства планировали на 2021 год.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник упал на крышу детского лагеря в Новой Москве

    Махачев прокомментировал снятие брата Нурмагомедова с боя UFC

    Путин объявил о продлении льготной ипотеки для молодых семей Арктики

    Автопилот Tesla появится на других автомобилях

    Путин объяснил отказ посетить Североморск

    Зеленский предложил заменить главу Минкульта Украины

    Пентагон высказался о выходе России из зерновой сделки

    Стало известно о взломе электронной почты посла США в Китае

    Движение по Крымскому мосту возобновили после тревоги

    Путин заявил о важности развития населенных пунктов Арктики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости