Tesla выпустила электропикап Cybertruck

TechCrunch: Tesla объявила о выпуске первого экземпляра пикапа Cybertruck

Американская компания Tesla объявила о сборке первого серийного экземпляра пикапа Cybertruck. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В публикации в Twitter корпорации говорится, что первый автомобиль был собран на фабрике Giga Texas. Впервые электрический пикап был представлен в конце 2019 года, начать производство модели планировали в 2021 году, но неоднократно откладывали сроки выхода автомобиля.

Журналисты TechCrunch обратили внимание, что компания Илона Маска объявила о выпуске первого Cybertruck за два дня до финансового отчета корпорации за второй квартал. Судя по всему, в среду, 19 июля Tesla раскроет более подробные данные о количестве произведенных моделей.

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк. Модель имеет четыре двери, полный привод, аккумулятор с запасом хода 640 километров. Максимальная скорость версии с тремя моторами составляет 209 километров в час.

В конце апреля глава Tesla Илон Маск пообещал, что первые покупатели Cybertruck получат свои автомобили в третьем квартале 2023 года. Предприниматель уточнил, что массовое производство электрических пикапов начнется не раньше 2024-го.