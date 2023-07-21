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19:07, 21 июля 2023Экономика

Тиньков прокомментировал свое исключение из санкционных списков

Олег Тиньков: снятие с меня санкций стало исправлением ошибки британских властей

Фото: Anthony Kwan / Bloomberg / Getty Images

Российский бизнесмен и бывший участник списка Forbes Олег Тиньков заявил, что британские чиновники совершили ошибку, но смогли ее исправить. Так он прокомментировал снятие с него санкций Великобританией в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тиньков заявил, что власти страны допустили ошибку в «сложных обстоятельствах», однако, по его словам, демократии, в отличие от диктаторских режимов, могут и умеют их исправлять. «У нас здесь работают суды, пресса и другие институты. И в конце концов правда побеждает, в отличие от автократии, где только один человек решает: прав ты или нет, сидеть тебе в тюрьме или на яхте», — добавил он.

«Я не рожден жить в диктатуре и подлизывать вождю, как делают 90 процентов моих бывших коллег. Стыдно за них», — написал бизнесмен.

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Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова 20 июля. Введенные в отношении предпринимателя ограничения запрещали ему въезд в страну. Также могли быть заблокированы в случае обнаружения его активы в британских банках, а принадлежащие ему транспортные средства на территории страны — задержаны.

17 июля о снятии санкций против российского бизнесмена попросил власти один из самых богатых людей Великобритании, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон. Он заявил, что знает бизнесмена около 20 лет и тот никогда не был олигархом, а лишь «динамичным предпринимателем, который сделал себя сам».

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