В Казани пройдет турнир по кулачным боям TOP DOG 22

29 июля в Казани на стадионе «Татнефть Арена» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 22

29 июля в Казани на стадионе «Татнефть Арена» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 22. Об этом сообщается в пресс-релизе промоушена.

Главным событием вечера станет бой между бывшим претендентом на чемпионский титул Николаем «Чибисом» Чибисовым и бывшим временным чемпионом TOP DOG Исой «Тандовским» Исаевым. Бой пройдет в формате пяти раундов по две минуты. Последний поединок на кулаках Чибисов провел на турнире TOP DOG 12 — первом турнире лиги в Казани.

Вторым по значимости событием вечера станет чемпионский бой в легчайшей весовой категории между Чингис «Ханом» Салбырыном, защищающим титул, и Николаем Ebosher Тереховым.

Весь файткард выглядит следующим образом:

1. Абудулло «Памирский волк» Абдуллоев — Роналдо Губиянов

2. Максим «Балу» Бармин — Руслан «Ярый» Алияров

3. Павел «Близнец» Федотов — Никита Никитин

4. Давид «Лобан» Лобанов — Матин «Торнадо» Шаропов

5. Александр Сидоренко — Василий «Джамбо» Капустин

6. Магомед Магомедов — Артур «Король» Свиридов

7. Имомдод «Камнедробитель» Курбанов — Иван «Мастак» Нушкин

8. Иван «Ф1» Абрамов — Шариф «Басмач» Шарипов

9. Умар «Костолом» Муртазалиев — Николай «Колин Варвар» Горбунов

10. Павел «Берсерк» Шелест — Иса «Палач» Бегаев

11. Васиф «Агъай» Аббасов — Кантемир Калажоков

Трансляция турнира состоится на телеканале UDAR и начнется в 19:00 по московскому времени. Поединки основного карда также можно будет увидеть на телеканале “ЧЕ!” в 22:30.

