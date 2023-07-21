Россиянкам перечислили три вернувшихся в моду тренда из 2000-х

Дизайнер Лара Суровая: деним и нижнее белье напоказ вернулись в моду из 2000-х

Дизайнер Лара Суровая перечислила россиянкам три тренда, которые вернулись в моду из 2000-х годов. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».

В первую очередь эксперт отметила популярность образов из денима. «Один из самых запоминающихся тенденций нулевых — тотал-деним. Тогда джинса использовалась повсеместно: из нее шились не только брюки, но и кроп-топы и всевозможные аксессуары. В этом году на Неделях моды мы наблюдали как настоящий деним, так и его имитацию даже в кутюрных коллекциях», — рассказала собеседница издания.

Помимо этого, Суровая заявила, что в моду возвратилось нижнее белье напоказ и полупрозрачные платья. «В 2000-е демонстрация нижнего белья или оголение отдельных участков тела не казалось чем-то неприемлемым. Торчащие стринги, например, были неотъемлемым "аксессуаром" брюк и юбок на низкой талии. Сегодня эти стайлинг-трюки тоже популярны», — уточнила она.

В заключение в список вошли микроюбки и кроп-топы. «Микро — еще один популярный тренд нулевых. Большой популярностью в этом сезоне пользуются не только ультракороткие юбки или шорты, но и укороченные жакеты и рубашки. Такие элементы можно носить как вместе, так и раздельно», — заключила дизайнер.

В мае стилист Владислав Лисовец назвал деревенский стиль одежды модным летним трендом. По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными образы с множеством открытых участков тела, а также сочетание различных принтов. Кроме того, популярным окажется стиль кантри.