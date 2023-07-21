В Минобороны рассказали о ходе российско-китайских учений

Минобороны РФ: в ходе российско-китайских учений страны отработали конвоирование судов

В ходе российско-китайских военно-морских учений «Север/Взаимодействие — 2023» Россия и КНР отработали задачи по совместному конвоированию судов и вытеснению кораблей-нарушителей из района, закрытого для плавания. Об этом говорится в распространенном заявлении Отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. От ВМС НОАК в учении задействованы эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».

Также к учению с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолёты и вертолёты, истребители - перехватчики.

«Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказано в заявлении.

Ранее российские военные провели учения по изоляции района Черного моря, которое закрыли для судоходства после приостановки участия в зерновой сделке. «В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», — сообщили в министерстве.

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