Минобороны Украины заказало мины на 1,4 миллиарда гривен и не получило их

Министерство обороны Украины заказало мины на 1,4 миллиарда гривен и не получило их

Министерство обороны Украины в конце 2022 года заказало у компании «Львовский арсенал» минометные выстрелы калибра 82 и 120 миллиметров на 1,4 миллиарда гривен, однако так и не получило их. Об этом пишет «Украинская правда».

В ноябре 2022 года Минобороны перевело компании «Львовский арсенал» почти 100 процентов предоплаты по договору — 1,4 миллиарда гривен, или 38 миллионов долларов по актуальному тогда курсу. Как выяснили журналисты, у украинского предприятия была экспортная лицензия от европейской компании. Но в стране, где эта компания находится, мин не было — они были в третьей стране.

Для экспорта боеприпасов для минометов на Украину нужна была экспортная лицензия той страны, которой не было ни у «Львовского арсенала», ни у европейского контрагента. Однако в украинском Минобороны не проверили, есть ли у «Арсенала» лицензия на импорт из страны-производителя вооружений.

Журналисты «Украинской правды» также выяснили, что «Львовский арсенал» связан с экс-кандидатом в президенты Украины Юрием Збитневым. Его бывшая супруга Рена Назарова сейчас работает в офисе президента Владимира Зеленского.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в адрес страны ни разу не прозвучало слово «коррупция». По его мнению, это говорит о росте доверия к Киеву.