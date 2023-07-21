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22:10, 21 июля 2023Мир

В США заявили об усталости от предупреждений про эскалацию трений с Россией

Сенатор заявил, что устал слушать опасения об эскалации трений США с Россией из-за Украины

Фото: Drew Angerer / Reuters

Американский сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что устал слушать опасения по поводу эскалации трений с Россией. Об этом он заявил в ходе Аспенского форума по безопасности (штат Колорадо, США), его слова приводит РИА Новости.

«Перестаньте говорить об эскалации. Если вы не пойдете на эскалацию, вы проиграете», — сказал политик. Он добавил, что подобные опасения должен испытывать не Вашингтон, а Москва.

30 марта Риш также поддержал эскалацию в отношениях с Россией ради поддержки Украины. Тогда он отметил, что поддерживает передачу Украине почти любых вооружений, кроме ядерного оружия.

Ранее Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что вопреки ожиданиям Запада Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва прикладывает максимум усилий, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, однако Запад продолжает подливать масла в огонь.

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    Марина Совина
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