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00:22, 30 марта 2023Мир

Американский сенатор поддержал эскалацию с Россией

Американский сенатор Джим Риш поддержал эскалацию с Россией ради поддержки Украины

Фото: Hauke Schröder / dpa / Global Look Press

Американский сенатор Джим Риш поддержал эскалацию в отношениях с Россией ради поддержки Украины. Об этом он сказал в ходе соответствующей дискуссии на площадке вашингтонского аналитического Института Хадсона, передает РИА Новости.

«Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете», — заявил сенатор. Он отметил, что поддерживает передачу почти любых вооружений Украине, помимо ядерного оружия. «Итак, я — за эскалацию», — констатировал Риш.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены поддерживать прямые каналы связи с Россией во избежание эскалации и для минимизации подобных рисков. Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби также отмечал, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации на Украине до конфликта между США и Россией.

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Марина Совина
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