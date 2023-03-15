США не захотели эскалации конфликта с Россией из-за Украины

Кирби: Вашингтон не хочет эскалации ситуации на Украине до конфликта между США и Россией

Вашингтон не хочет эскалации ситуации на Украине до конфликта между США и Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо бы хотел, — это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он.

Ранее Кирби заявил, что власти США хотят защитить обломки упавшего в Черном море беспилотного летательного аппарата МQ-9 от попадания в чужие руки. Он также заявил, что беспилотник пока не был обнаружен, в Вашингтоне не уверены, что его удастся найти.