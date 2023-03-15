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14:34, 15 марта 2023Мир

США захотели защитить упавший в Черном море БПЛА от попадания в чужие руки

CNN: США принимают меры, чтобы обломки упавшего в Черном море БПЛА не попали в чужие руки

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt / Wikipedia

Власти США хотят защитить обломки упавшего в Черном море беспилотного летательного аппарата (БПЛА) МQ-9 от попадания в чужие руки. О соответствующих мерах рассказал координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас. Предприняты шаги по защите нашего имущества касательно этого конкретного дрона», — уточнил политик. Он также заявил, что беспилотник в Черном море пока не был обнаружен, в Вашингтоне не уверены, что его удастся найти.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал американский БПЛА MQ-9. В ведомстве заяивли, что он летел с выключенными транспондерами, нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крыма и двигался в направлении госграницы России.

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Виктория Кондратьева
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