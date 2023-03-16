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22:04, 16 марта 2023Мир

США пообещали поддерживать прямые контакты с Россией во избежание эскалации

Белый дом: США намерены поддерживать прямые каналы связи с Россией во избежание эскалации

Фото: Pixabay

США намерены поддерживать прямые каналы связи с Россией во избежание эскалации и для минимизации подобных рисков. Об этом заявил Белый дом, передает ТАСС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения инцидентов, подобных тому, который произошел в Черном море, когда разбился американский беспилотник MQ-9.

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Марина Совина
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