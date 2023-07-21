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17:38, 21 июля 2023Наука и техника

Назван способ продлить срок службы спутников на орбите

AEM: новый материал позволяет солнечным панелям на спутниках работать десятилетями

Фото: NASA / Unsplash

Ученые из Сиднейского университета (Австралия) создали материал для солнечных панелей, рассчитанный на длительный срок использования. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Energy Materials (AEM).

По словам специалистов, материал, из которых делают солнечные панели для орбитальных спутников, довольно быстро деградирует. Ученые отметили, что из-за солнечных лучей панели могут терять до 10 процентов своей эффективности каждый год. Авторы исследования предложили новый способ создания панелей с помощью перовскита или титаната кальция.

В ходе экспериментов команда специалистов выяснила, что можно значительно снизить уровень деградации панелей из-за солнечных лучей и радиации. Для этого ученые использовали названный материал, а также нагревали солнечные панели в условиях вакуума. Оказалось, что с помощью нагрева можно восстановить эффективность панелей и значительно продлить срок их службы — теоретически на десятилетия или даже сотни лет.

По словам участника исследования Аниты Хо-Бейли, перовскит позволит создавать недорогие спутники, рассчитанные на долгий срок службы.

В середине июля стало известно, что спутники группировки Starlink стали чаще уклоняться от объектов в космосе. В FCC выяснили, что в период с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года спутники совершили 25 тысяч маневров.

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    Андрей Ставицкий
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