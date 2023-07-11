Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 11 июля 2023Наука и техника

Оценена опасность столкновения спутников Starlink с объектами в космосе

Gizmodo: спутники Starlink ежедневно уклоняются от объектов на орбите около 140 раз

Фото: John Raoux / AP Photo

Спутники группировки Starlink стали чаще уклоняться от объектов в космосе. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты медиа сослались на актуальный отчет Федеральной комиссии связи США (FCC), собранный на основе данных, которые SpaceX в обязательном порядке передавала ведомству. Специалисты регулятора выяснили, что в период с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года спутники совершили 25 тысяч маневров, чтобы избежать столкновения с объектами на орбите — комическими кораблями, другими спутниками и космическим мусором.

Авторы медиа отметили, что ежедневно спутники в среднем уклоняются от объектов на орбите около 140 раз. Причем с момента запуска спутников в 2019 году количество маневров достигло 50 тысяч. Специалисты оценили данные и пришли к выводу, что опасность столкновения спутников с другими объектами выросла: «Это свидетельствует об опасной тенденции повышенного риска столкновений, поскольку количество спутников Starlink продолжает расти».

Журналисты Gizmodo напомнили, что ранее в SpaceX обсуждали возможное возникновение подобных инцидентов. В августе 2021 года инженеры корпорации заявили, что спутники оборудованы специальной системой предотвращения столкновения, которая сработает, если вероятность контакта будет больше 0,001 процента.

В конце марта представители Федеральной комиссии связи США предложили подключать спутники напрямую к смартфонам. По словам специалистов FCC, таким образом можно решить проблемы связи и налаживания стабильного сотового покрытия в «мертвых зонах».

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал поставки на Украину ракет дальнего радиуса действия

    Песков заявил об угрозе европейской безопасности из-за вступления Украины в НАТО

    Бросившего гранату в машину с дочерью и бывшей женой россиянина задержали

    Песков заявил о разногласиях России с Турцией

    В Кремле назвали ошибкой планы Макрона поставить Украине стратегические ракеты

    В Эстонии назвали причину отсутствия некоторых поставок оружия Украине

    В Белоруссии решили обменяться опытом с ЧВК «Вагнер»

    Стала известна судьба пропавших без вести при сплаве по реке в России туристов

    Песков ответил на вопрос о договоренностях с Пригожиным

    Альпинист сорвался с высоты в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости