Раскрыто требование следствия об избрании Стрелкову меры пресечения

«Ведомости»: следствие ФСБ намерено просить подписку о невыезде для Стрелкова

Раскрыто требование следствия относительно меры пресечения задержанному бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову. Об этом в пятницу, 21 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах в своем Telegram-канале сообщает издание «Ведомости».

По данным источника, следствие ФСБ планирует ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде. Меру пресечения Стрелкову изберут в пятницу, 21 июля. Экс-министр находится на допросе. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что причиной задержания Стрелкова стали заявления нескольких граждан

Ранее адвокат Александр Молохов заявил, что местонахождение экс-министра и суть обвинения ему неизвестны и связал задержание своего клиента с его высказываниями о действиях российских властей.