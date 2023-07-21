В МИД заявили об отсутствии альтернатив подключению Россельхозбанка к SWIFT

Замглавы МИД России выступил за «ре-SWIFT» Россельхозбанка для продолжения зерновой сделки

Для продолжения зерновой сделки необходим «ре-SWIFT» Россельхозбанка. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Высказывая свою точку зрения, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в Люксембурге у Россельхозбанка есть аффилированная структура, которая заканчивает свое действие в октябре.

«Нет расчетного счета. Надо будет полностью переделать», — заявил он.

Вершинин указал, что создание отдельной «дочки» — серьезный проект, который требует серьезных инвестиций. «Когда это предлагают в условиях, когда на российские банки наложены запреты, то такой возможности нет. Непонятно, сколько это времени займет сейчас, сколько лет даже», — добавил он отметив, что в данной ситуации «нужен просто "ре-SWIFT" банка, без ограничений».

Ранее Вершинин допустил возможность двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией.