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17:03, 21 июля 2023Мир

В МИД заявили об отсутствии альтернатив подключению Россельхозбанка к SWIFT

Замглавы МИД России выступил за «ре-SWIFT» Россельхозбанка для продолжения зерновой сделки

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Для продолжения зерновой сделки необходим «ре-SWIFT» Россельхозбанка. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Высказывая свою точку зрения, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в Люксембурге у Россельхозбанка есть аффилированная структура, которая заканчивает свое действие в октябре.

«Нет расчетного счета. Надо будет полностью переделать», — заявил он.

Вершинин указал, что создание отдельной «дочки» — серьезный проект, который требует серьезных инвестиций. «Когда это предлагают в условиях, когда на российские банки наложены запреты, то такой возможности нет. Непонятно, сколько это времени займет сейчас, сколько лет даже», — добавил он отметив, что в данной ситуации «нужен просто "ре-SWIFT" банка, без ограничений».

Ранее Вершинин допустил возможность двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией.

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    Варвара Кошечкина
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