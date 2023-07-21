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19:33, 21 июля 2023Из жизни

Аквалангист нашел на дне озера обручальное кольцо с огромным бриллиантом

KMPH-TV: в США аквалангист достал со дна озера обручальное кольцо и вернул его владелице

Фото: Unsplash

Аквалангист Майкл Пелли из США достал со дна озера обручальное кольцо с огромным бриллиантом и вернул потерявшей его владелице. Об этом сообщает KMPH-TV.

Мужчина уже четыре года занимается поиском потерянных в водоемах вещей и публикует процесс поиска на своем YouTube-канале под ником «Майк-водяной». Он находил в воде мобильные телефоны, часы, солнцезащитные очки, ключи, весла и ювелирные изделия. В начале июля дайвер получил задание от жительницы города Бейкерсфилд, штат Калифорния. Женщина по имени Дженни обратилась к Пелли с просьбой найти ее обручальное кольцо, которое она потеряла в озере глубиной 13 метров.

Мужчина согласился помочь женщине и опустился на дно водоема. «Почти сразу после того, как я достиг дна озера, я понял, насколько сложными будут поиски. Ил сразу же затянул все вокруг, и видимость была практически нулевой», — рассказал он изданию Insider. Для того чтобы найти украшение, Пелли использовал подводный металлоискатель и фонарик.

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Аквалангист постепенно очищал дно от палок и мусора и через некоторое время наконец наткнулся на огромный бриллиант. «Это было обручальное кольцо! Я был вне себя от радости, особенно потому, что понимал, насколько были малы шансы найти его», — поделился он воспоминаниями. Дженни была невероятно рада возвращению украшения и поблагодарила Пелли за проделанную работу.

Мужчина рассказал историю поисков кольца в социальных сетях, отметив, что еще никогда не опускался на такую большую глубину.

Пелли помогает людям безвозмездно, однако многие люди дают ему чаевые. «Я считаю, что добрые люди, которые платят мне, делают мою работу стоящей. Именно поэтому мне нравится этим заниматься, и я ничего не имею против денег. К тому же у меня есть огромная коллекция просто потрясающих историй», — похвастал он.

Ранее сообщалось, что свадебный фотограф в США случайно сняла момент, когда во время торжества из обручального кольца невесты выпал огромный бриллиант, и помогла разыскать его. Невеста заметила, что крупный бриллиант размером три карата пропал из ее кольца, когда в конце свадьбы вместе с женихом прыгнула в бассейн.

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    Алиса Удовик
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