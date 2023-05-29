Свадебный фотограф помогла вернуть потерянный невестой огромный бриллиант

Свадебный фотограф в США помогла найти выпавший из кольца невесты огромный бриллиант

Свадебный фотограф в США случайно сняла момент, когда во время торжества из обручального кольца невесты выпал огромный бриллиант, и помогла разыскать его. О произошедшем женщина рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Лаура Паласоис работала на свадьбе Кортни и Майкла. После того как в конце вечера молодожены прыгнули в бассейн, невеста заметила, что крупный бриллиант размером три карата пропал из ее кольца.

Пока Кортни и Майкл искали драгоценный камень в бассейне, Паласоис решила просмотреть сделанные за день снимки. Вскоре она отследила по фото, что невеста потеряла бриллиант на танцполе. Один из работников заведения, где проводилась свадьба, нашел камень между половицами. Мужчина вернул бриллиант, и невеста наградила работника поцелуем.

Ролик Паласоис с рассказом о забавном происшествии набрал более 14,4 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что невеста в американском городе Эстес-Парк, штат Колорадо, на свадьбе лишилась помолвочного кольца, сделанного с использованием праха ее бабушки. Во время сборов на свадьбу, которая проходила в арендованном коттедже в горах, она положила свое кольцо на раковину, чтобы доделать глазурь на торте, и с тех пор не видела украшение.