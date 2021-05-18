Невеста лишилась помолвочного кольца из праха бабушки

Невеста в американском городе Эстес-Парк, штат Колорадо, на свадьбе лишилась помолвочного кольца, сделанного с использованием праха ее бабушки. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 31.

3 мая Лиза Висноски (Lisa Visnosky) выходила замуж. Во время сборов на свадьбу, которая проходила в арендованном коттедже в горах, она положила свое кольцо на раковину, чтобы доделать глазурь на торте. С тех пор американка не видела украшение.

Висноски спрашивала о кольце всех присутствовавших на свадьбе, сотрудников отеля и фотографов, но никто не смог найти украшение. Кольцо было выполнено на заказ из белого золота, а украшавший его камень был изготовлен с использованием праха бабушки невесты, поэтому потеря кольца для нее невосполнима.

Также изделие было инкрустировано голубыми драгоценными камнями, взятыми из ожерелья, которое муж подарил ей на день рождения в год помолвки.

«Если кто-то нашел его, дайте знать, оно очень много для меня значит. Оно незаменимо», — подчеркнула Висноски. Она отметила, что сообщила о произошедшем в полицию и не теряет надежды найти украшение. Женщина готова выплатить вознаграждение тому, кто вернет ей кольцо.

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