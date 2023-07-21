Чемпион ОИ Уайлд рассказал о реакции россиян на решение остаться в стране

Олимпийский чемпион Уайлд заявил, что россияне удивляются тому, что он остался в стране

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд рассказал о реакции россиян на решение остаться в стране. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что у него не возникало проблем в России из-за того, что он американец. «Наоборот, люди приятно удивляются тому, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю», — поделился эмоциями он.

В октябре 2022 года Уайлд объяснил решение остаться в России. Сноубордист заявил, что нужен стране. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.