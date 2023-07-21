Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Сегодня
15:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Бостад
Бешикташ
Сегодня
17:00 (Мск)
Страсбург
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
ПСЖ
Сегодня
18:00 (Мск)
Гавр
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Дарья Касаткина
Сегодня
21:00 (Мск)
Ясмине Паолини
Палермо
07:51, 21 июля 2023Спорт

Чемпион ОИ Уайлд рассказал о реакции россиян на решение остаться в стране

Олимпийский чемпион Уайлд заявил, что россияне удивляются тому, что он остался в стране

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд рассказал о реакции россиян на решение остаться в стране. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что у него не возникало проблем в России из-за того, что он американец. «Наоборот, люди приятно удивляются тому, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю», — поделился эмоциями он.

В октябре 2022 года Уайлд объяснил решение остаться в России. Сноубордист заявил, что нужен стране. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме анонсировали новую индексацию пенсий

    Россиян предупредили о вреде нерегулярной половой жизни

    В Госдуме подготовили проект о праве студенток в декрете перевестись на бюджет

    Подозреваемые в грабежах угрожали заявителям у отдела полиции в Москве

    «Спиди-гонщик» на трассе в Москве попал на видео

    Россиянка расцарапала лицо полицейскому и получила 20 тысяч рублей штрафа

    Россияне с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене

    В Афганистане рассказали о требованиях к салонам красоты

    В России предложили запретить термины «экокожа» и «экомех»

    Названы условия для подорожания нефти до 90 долларов за баррель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости