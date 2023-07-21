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12:56, 21 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал мобилизоваться на фоне ситуации с зерновой сделкой

Президент Белоруссии Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться из-за зерновой сделки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на фоне планов Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна в Евросоюз (ЕС). Ситуацию с зерновой сделкой он прокомментировал на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, видео публикует близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Никто никому не поможет. Вы посмотрите по этой зерновой сделке. (…) Все так помогают Украине, и все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно с Украины. (…) Вот и весь рынок. Поэтому мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. «Нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — отметил он.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил Польшу в популизме из-за намерения продлить запрет на ввоз зерна из страны в государства ЕС. Как он утверждал, это недружественный шаг, который сильно ударит по продовольственной безопасности мира и экономике республики.

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    Кристина Есикова
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