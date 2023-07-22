Захватившего дом в Подмосковье вооруженного мужчину ликвидировали

«112»: силовики ликвидировали захватившего дом в Подмосковье стрелка

Вячеслав Черненко, захвативший коттедж в Истринском районе Подмосковья, был ликвидирован при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчина оказал сопротивление во время штурма, его уничтожили ответным огнем. Эту информацию также подтверждает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что захвативший дом в Подмосковье — 35-летний уроженец Красноярска. По его словам, мужчина приехал в Москву недавно, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

Захваченный вооруженным мужчиной дом в подмосковном поселке Шервуд ранее принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу.