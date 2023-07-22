Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:35, 22 июля 2023Мир

В Турции прокомментировали гибель военкора РИА Новости на Украине

Профсоюз турецких журналистов назвал убийство военкора на Украине попыткой скрыть истину

Фото: Dima Rogachevskiy / Unsplash

Глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш назвал убийство военкора Ростислава Журавлева на Украине попыткой скрыть истину о конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Дурмуш подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы корреспондентов и помощи в выполнении их задач. «Необходимо облегчать их работу, но, к сожалению, они становятся целями, когда передают истинные факты», — сказал он.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции прокомментировали гибель военкора РИА Новости на Украине

    В Европе заявили об отказе западных компаний уходить из России

    В США раскритиковали Байдена за поставку ВСУ опасного вооружения

    Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

    Опубликовано видео с места предполагаемого прорыва трубы в московском ТЦ

    Названа дата премьеры сериала по вселенной «Джона Уика»

    Россияне перечислили признаки плохих фитнес-тренеров

    Названы главные угрозы продовольственной безопасности

    В Германии указали на дефицит снарядов для зенитных установок Gepard у ВСУ

    В Германии рассказали о сроках передачи ВСУ боеприпасов для ЗСУ Gepard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости