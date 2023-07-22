В Турции прокомментировали гибель военкора РИА Новости на Украине

Профсоюз турецких журналистов назвал убийство военкора на Украине попыткой скрыть истину

Глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш назвал убийство военкора Ростислава Журавлева на Украине попыткой скрыть истину о конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Дурмуш подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы корреспондентов и помощи в выполнении их задач. «Необходимо облегчать их работу, но, к сожалению, они становятся целями, когда передают истинные факты», — сказал он.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.