В Запорожье раскрыли обстоятельства гибели военкора РИА Новости

Балицкий заявил, что военкор Журавлев погиб при обстреле ВСУ гражданской машины

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской машины. Обстоятельства гибели журналиста раскрыл временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, автомобиль, в котором находился Журавлев, попал под обстрел, когда следовал из города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка.

«Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Балицкий.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.