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14:39, 22 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье раскрыли обстоятельства гибели военкора РИА Новости

Балицкий заявил, что военкор Журавлев погиб при обстреле ВСУ гражданской машины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской машины. Обстоятельства гибели журналиста раскрыл временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, автомобиль, в котором находился Журавлев, попал под обстрел, когда следовал из города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка.

«Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Балицкий.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

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    Варвара Кошечкина
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