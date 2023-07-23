В Греции заявили об острой необходимости в российских Бе-200

Экс-министр обороны Камменос призвал Грецию просить у России Бе-200 для тушения пожаров

Греция должна просить у России самолеты-амфибии Бе-200, чтобы страна могла справиться с лесными пожарами на острове Родос. К этому Афины призвал экс-министр обороны Греции Панос Камменос в Twitter.

«Без "Бериева" [потушить пожары] не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи [у Москвы]. Нам дадут…», — говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось о риске усиления экстремальной жары в ряде стран Южной Европы, включая Италию, Испанию и Грецию, на территории которой уже вспыхнули крупные очаги лесных пожаров.

23 июля на греческом острове Родос прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали вспыхнувшие из-за жары масштабные лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем