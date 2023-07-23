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17:30, 23 июля 2023Мир

Боррель обвинил Россию в ударах по культурным объектам в украинской Одессе

Боррель: Евросоюз осуждает непрекращающиеся ракетные удары России по Одессе

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Евросоюз осуждает непрекращающиеся ракетные удары России по украинскому городу Одесса, в котором находятся сотни объектов культурного наследия под защитой ЮНЕСКО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

Непрекращающийся российский ракетный террор против Одессы, находящейся под защитой ЮНЕСКО — очередное военное преступление Кремля, разрушившего также главный православный собор — объект всемирного наследия. Россия нанесла ущерб уже сотням культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину», — высказал мнение верховный представитель ЕС.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 июля в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, располагающийся в центре города. В Минобороны России уточнили, что причиной повреждения собора с наибольшей долей вероятности стало падение на него ракеты, выпущенной украинскими комплексами противовоздушной обороны.

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    Виктория Кондратьева
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