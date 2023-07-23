Инженеры назвали возможную причину аварии в ТЦ «Времена года» в Москве

«МК»: причиной аварии в ТЦ «Времена года» стал износ коммуникаций или избыточное давление

Причиной аварии в торговом центре «Времена года» в Москве, где прорвало трубу с горячей водой, могли стать износ коммуникаций или избыточное давление при подготовке к отопительному сезону. Такие возможные причины назвали инженеры в разговоре с «Московским комсомольцем».

Инженер одного из московских торговых центров указал на то, что возраст коммуникаций приближается к 20 годам, и некоторые узлы могут быть изношены. «Возможно, прорвана сама труба, возможно, проблема была в запорной арматуре. За это, кстати, говорит тот факт, что оперативно перекрыть поступление горячей воды не удалось», — сказал он.

Инженер-теплотехник Николай Цветков предположил, что прорыв мог возникнуть при опрессовке, когда коммуникации готовили к отопительному сезону и подали на них избыточное давление. Он указал, что по технике безопасности в помещениях, где проходит опрессовка, не должно быть людей.

«Поскольку уголовной ответственности эксплуатационщики обычно не хотят, могу предположить, что это не была опрессовка. Либо трагическая случайность в штатном режиме, либо прорыв уже после окончания опрессовки — когда давление уже было "в номинале", но система держалась на соплях и могла пойти в разнос от любой мелочи», — рассуждает он.

Он отметил, что эвакуация при прорыве горячей воды сложнее, чем при пожаре, так как возможные пути отхода могут быть залиты кипятком, и даже условно безопасного пути, который в случае возгорания можно пройти в противогазе, не существует.

Прорыв воды в торговом центре Времена года произошел 22 июля. Погибли четыре человека, сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ», пострадали минимум 70.

В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

