Наличие поддельных звуков двигателя в электромобиле объяснили

Insider: поддельные звуки ДВС появились в электромобилях в маркетинговых целях

Специалисты объяснили, зачем производители электрокаров оснащают свои машины динамиками, имитирующими работу двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает издание Insider.

Журналисты медиа отметили, что многие автоконцерны выпускают электромобили и оснащают их динамиками, имитирующими звуки двигателя. В качестве примера авторы привели Hyundai Ioniq 5 N и Dodge Charger Daytona SRT. По словам аналитика консалтинговой фирмы AutoPacific Эда Кима, таким образом компании делают свои электрокары более заметными для потребителя.

«Автопроизводители реагируют на опасения некоторых энтузиастов по поводу того, что у электромобилей нет души», — заявил Ким. Также в маркетинговых целях электромобили могут иметь поддельную коробку переключения передач, то есть имитировать момент переключения с одной передачи на другую. По мнению Эда Кима, данная практика вряд ли сохранится в течение ближайших 10 лет. «Я думаю, что многие водители в конце концов будут искать подлинного и реального опыта», — подытожил эксперт.

В свою очередь журналисты Insider отметили, что фейковые звуки мотора делают электрокар заметнее — на перекрестке или пешеходном переходе. По словам авторов, это положительно сказывается на безопасности на дорогах.

В конце июня стало известно, что автоконцерн Toyota начал работу над электромобилем с ненастоящими элементами управления. Авто будет иметь фейковую механическую коробку переключения передач и динамики, имитирующие звуки ДВС.