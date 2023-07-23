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23:43, 23 июля 2023Мир

Гутерриш осудил ракетный удар России в районе Одессы

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар ВС России в районе Одессы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар России в районе Одессы. Об этом говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика, пишет РИА Новости.

Как уточнили в офисе генсека ООН, удар якобы нанес ущерб Спасо-Преображенскому собору, который находится под охраной ЮНЕСКО, а также другим историческим зданиям в центре Одессы. Дюжаррик отметил, что Гутерриш обеспокоен угрозой, которую якобы несет конфликт для украинской культуры. С 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила: ущерб был нанесен 270 объектам культуры на Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения, добавил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш призвал к «прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

В ночь на 23 июля в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, располагающийся в центре города.

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    Марина Совина
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