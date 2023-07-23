На фоне пожаров МИД Британии направил на Родос группу быстрого развертывания

МИД Великобритании отправил на Родос группу быстрого развертывания для поддержки британцев

Министерство иностранных дел Великобритании на фоне пожаров отправили на греческий остров Родос группу быстрого развертывания для поддержки соотечественников. Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства сообщает Reuters.

По данным агентства, группа включает пять сотрудников МИД Британии, а также четырех сотрудников Красного креста.

Всех их разместят в аэропорту Родоса, чтобы они могли оказать необходимую помощь с документами тем, кому она требуется. Вместе с тем, члены группы будут помогать гражданам налаживать связь с греческими властями и туроператорами.

Ранее экс-министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что власти страны должны попросить у России самолеты-амфибии Бе-200, чтобы страна могла справиться с лесными пожарами на острове Родос.