Продовольственная инфляция в России в июне стала самой низкой в Европе

Продовольственная инфляция в России в июне составила 0,08% и стала самой низкой в Европе

Годовая продовольственная инфляция в России в июне составила 0,08 процента, что стало самым низким уровнем среди всех европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Весной в России была зафиксирована годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки: впервые с 2018 года она наблюдалась в апреле, в мае она достигла рекордных 1,12 процента.

Самый высокий уровень продовольственной инфляции наблюдался в Венгрии, где впервые за 10 месяцев он опустился ниже 30 процентов и составил 29,3 процента. Кроме того, годовые темпы роста цен выше 20 процента остались в Сербии (22,1 процента). В топ-5 также попали Эстония (19,5 процента), Словакия (18,9 процента) и Румыния (17,9 процента).

В большинстве европейских стран в начале лета инфляция замедлилась, сильнее всего в Венгрии (на 4,7 процентного пункта). В то же время в пяти странах региона инфляция ускорилась — сильнее всего на Кипре, где она разогналась до 10,12 процента с майских 8,38 процента, а также в России (+1,2 процентного пункта).

Ранее в июне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что показатель инфляции в России находится на одном из самых низких уровней в мире. Он также отметил стабильную ситуацию на рынке труда. С февраля безработица в России, по словам премьер-министра, держится на рекордно низкой отметке в 3,2 процента.

В мае Мишустин назвал показатель инфляции в России самым низким в Европе. В начале этого месяца инфляция в стране замедлилась до 2,3 процента годовых.