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12:49, 23 июля 2023Бывший СССР

В Одессе выступили против национализации российского консульства

Одесская областная администрация выступила против национализации консульства России

Фото: Petros Giannakouris / AP

Одесская областная администрация выступила против национализации здания консульства России. Об этом сообщает местное издание «Думская».

В администрации сочли национализацию «нецелесообразной», следует из ответа замглавы администрации Дмитрия Радулова.

В документе, который опубликовала «Думская», также сказано, что решение было принято с учетом позиции МИД Украины о необходимости соблюдения норм международного права.

В мае городской совет Одессы попросил кабинет министров Украины конфисковать здания российского консульства в городе. В настоящее время консульство не действует, так как дипломатические отношения между Россией и Украиной разорваны.

В апреле Городской совет Киева разорвал договор об аренде земельного участка, на котором располагалось посольство России, и призвал правительство конфисковать здание.

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    Сергей Истомин
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